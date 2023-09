Gemeente: ‘Kermis 28 augustus volgend jaar weer op Grote Markt’

Foto: Harro Meijer

De gemeente verwacht dat de Grote Markt tijdens Groningens Ontzet op 28 augustus volgend jaar weer beschikbaar is voor evenementen zoals de kermis.

Dat stelt het gemeentebestuur naar aanleiding van vragen van zeven raadsfracties. Zij vragen het college om te kijken of het Groningens Ontzet nieuw leven ingeblazen kan worden op een manier die past in de huidige tijd en die een brede doelgroep aanspreekt. De fracties vragen zich af of het college hierover in gesprek is met de Vereeniging voor Volksvermaken (KVvV).

De gemeente stelt dat leden van het college afgelopen jaar meermalen met de KVvV hebben gesproken. Hun gezamenlijke doel is dat Groningens ontzet een feest is voor alle inwoners van Stad en Ommeland. Volgens het college is de afgelopen editie gedurende drie dagen goed gezocht. De gemeente zegt aan de traditionele onderdelen van de programmering te hechten, maar ook open te staan voor vernieuwing. Ze wil de KVvV zoveel mogelijk ondersteunen, zoals bij het leggen van verbindingen met kennisinstellingen, (hoge)scholen en het bedrijfsleven.

De gemeente zegt verder, geen plannen te hebben om het vuurwerk op 28 augustus te verbieden. Wel wil ze toe naar een toekomst zonder consumentenvuurwerk, vanwege de veiligheid, overlast en milieuschade. Bij professionele vuurwerkshows ligt dat anders. Tenslotte stelt de gemeente de subsidie voor Groningens Ontzet, traditie-evenementen en volksfeesten voort te zetten.