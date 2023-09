Gemeente gaat ‘weggeveegde’ plantjes vervangen: “Hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen?”

De onlangs gepote plantjes in de Adelheidstraat, die dinsdag per ongeluk door een straatveger werden weggeveegd, worden door de gemeente vervangen. Dat laat raadslid Andrea Poelstra van D66 weten.

“Aanvankelijk hadden we naar aanleiding van dit incident mondelinge vragen gesteld aan het gemeentebestuur, maar inmiddels is er aangegeven dat de plantjes terug komen”, vertelt Poelstra. “De bewuste straatveger voelt zich ook erg schuldig. Tijdens de werkzaamheden is hij door buurtbewoners aangesproken. Er zijn direct excuses aangeboden, en er is contact opgenomen om het te herstellen. Dat gaat de gemeente nu doen. Daarmee vinden wij dat deze casus netjes is opgelost.”

“Hoe kunnen zulke situaties voorkomen worden?”

De driehonderd plantjes zijn onlangs door buurtbewoners gepoot. Het ging om plantjes die door de gemeente zijn verstrekt. Ondanks dat deze gebeurtenis is opgelost, gaat Poelstra wel schriftelijke vragen stellen. “Zulke situaties komen vaker voor. Dat machines of gemeentemedewerkers groen weghalen, dat juist met veel liefde door buurtbewoners is geplant. Klaarblijkelijk is het moeilijk of lastig om medewerkers goed te instrueren. Dus wij zoeken eigenlijk naar een oplossing hoe zulke situaties voorkomen kunnen worden.”

“Biodiversiteit is belangrijk”

Poelstra: “Wij vinden het belangrijk dat groen moet kunnen floreren. Dat vinden we een belangrijk thema. Maar het kan niet zo zijn dat het dan maar te pas en te onpas wordt weggehaald. Biodiversiteit is belangrijk, en moeten we juist stimuleren. Mensen die zich hier voor inzetten moeten niet gedemotiveerd raken omdat de gemeente het vervolgens weg komt halen. Dus misschien moeten we kijken naar bepaalde type tegels waar zulke veegmachines niet over heen kunnen rijden?”

Tegels een bepaalde kleur?

Ook de suggestie om tegels een herkenbare kleur te geven wijst Poelstra niet af. “Je wilt naar een systeem dat het voor medewerkers makkelijk en herkenbaar is. Als je tegels een groene of donkergroene kleur geeft, dan kun je het wellicht op die manier duidelijk maken. Maar dan wel uniform. Dat het in elke wijk en dorp op dezelfde manier wordt aangepakt.”

Het raadslid kiest voor schriftelijke vragen omdat daarmee het gemeentebestuur wat meer tijd heeft om op de materie in te gaan. De mondelinge vragen zijn inmiddels teruggetrokken.