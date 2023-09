Gemeente gaat de boer op om met inwoners te praten over beheer parken en speelplekken

Medewerkers van de gemeente Groningen gaan de komende tijd in gesprek met inwoners, organisaties en instellingen om informatie op te halen voor de nieuwe beheerstrategie. Deze informatie gaat gebruikt worden om de nieuwe strategie vorm te geven.

“Een nieuwe strategie is nodig”, legt wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Stadsbeheer uit. “We willen met de beheermethode meer aandacht hebben, en meer investeren, in maatschappelijke vraagstukken als klimaatadaptatie en biodiversiteit. Voor we daar aan de slag mee gaan, willen we eerst zoveel mogelijk informatie ophalen bij inwoners, ondernemers en organisaties, om iedereen mee te laten praten hoe we dat in onze gemeente willen doen.”

Beheerstrategie

De gemeente Groningen is verantwoordelijk voor het beheer van bijvoorbeeld wegen, parken en speelplekken. Dit beheer wordt gedaan volgens een bepaalde standaard. Echter is er in de tussentijd veel veranderd, bijvoorbeeld andere, en heftige, weersomstandigheden. Daarnaast verandert het aantal plant- en diersoorten, en is er de afgelopen jaren meer aandacht gekomen voor gezond leven en bewegen. De gemeente wil daarom een nieuwe strategie ontwikkelen hoe die openbare ruimte het beste ingericht kan worden.

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Je zult ons tegenkomen bij winkelcentra en op markten”

Wijnja vertelt verder: “Wat we gaan doen is een vragenlijst verspreiden via het panel waar we altijd mee werken. Maar veel inwoners zitten niet in dit panel. Daarom gaan we ook andere methoden inzetten. Je zult ons de komende tijd tegen komen op markten en bij winkelcentra. Daar willen we met bewoners in gesprek wat zij nu belangrijk vinden in het beheer van de openbare ruimte. Wat zijn hun wensen?”

“Voor de zomervakantie moet de nieuwe strategie een feit zijn”

De wethouder vertelt verder dat men behalve op straat ook naar bedrijven en instellingen toe gaat. “Al deze resultaten brengen we samen. De eerste uitkomsten zullen tijdens Let’s Gro gepresenteerd worden. Begin volgend jaar zal het complete pakket aan de gemeenteraad worden gepresenteerd, met daarbij ook alle kansen en dilemma’s. Voor de zomervakantie moet de nieuwe beheerstrategie een feit zijn, zodat we aan de slag kunnen.”

Waar is de gemeente te vinden?