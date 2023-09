Gemeente gaat boetes voor niet-geplaatste laadpalen nu wel innen

Foto: Stux via Pixabay

De afgelopen vier jaar had laadpaalleverancier Allego 1200 laadpalen moeten plaatsen in haar concessiegebied in Groningen en Drenthe. Dat zijn er slechts 750 geworden. Dat vinden de betrokken overheden, waaronder de gemeente Groningen, onacceptabel. Overleg heeft niet tot een oplossing geleid en daarom gaan de overheden eerder opgelegde boetes aan de leverancier nu incasseren.

Dat laat het gemeentebestuur van Groningen woensdag weten in een brief aan de raad.

In de gemeente Groningen werden in de afgelopen vier jaar 270 laadpalen geplaatst door Allego, een stuk minder dan vier jaar geleden gepland. Het college liet iets meer dan een jaar geleden al weten dat er meerdere boetes zijn opgelegd aan de laadpaalleverancier, maar dat die vooralsnog niet werden geïnd. Allego kreeg de tijd van de gemeentes en provincies in het concessiegebied om met een verbeterplan te komen om de ontbrekende laadpalen alsnog te plaatsen.

Maar dat heeft niks opgeleverd, zo stelt het college van Groningen aan de gemeenteraad: “Lang is door de gemeenten en provincies geprobeerd in de minne tot een situatie te komen, waarin onze inwoners goed bediend zouden worden met nieuwe laadpalen. Dit heeft helaas niet tot het gewenste resultaat geleid.”

Het vertrouwen op de plaatsing van deze laadpalen door Allego is nu volledig weg, aldus het college. Gemeenten en provincies hebben nu besloten om meer boetes op te leggen. Samen met de eerder opgelegde boetes worden deze nu ook geïnd. Mocht Allego niet betalen, is er al contact geweest met een advocatenkantoor over vervolgstappen. “Het is op dit moment niet te zeggen wat de uitkomst van dit traject zal zijn”. stelt het Groninger gemeentebestuur.

De gemeente Groningen heeft inmiddels al haar eigen maatregelen genomen om de plaatsing van laadpalen in de gemeente vlot te trekken. Vorige week zette wethouder Philip Broeksma namens de gemeente een handtekening onder een nieuwe beheerdersovereenkomst met Heijmans Infra B.V. Dit keer niet via een concessiemodel, maar een model waarbij de gemeente officieel de beheerder is van de geplaatste laadpalen. Mensen die eerder een laadpaal hebben aangevraagd via Allego, kunnen dit nu doen via de gemeente. Zij hebben inmiddels bericht gekregen en krijgen voorrang bij de aanvraag.