Geen zorgen: treurwilg bij het Floresplein gaat niet tegen de vlakte

Foto via Google Maps - Streetview

De treurwilg aan de Floresvijver gaat, ondanks de rotting aan de voet van de boom, niet gekapt worden. Dat laat de gemeente Groningen weten, nadat er de afgelopen tijd ongerustheid ontstond in de wijk over het lot van de boom.

Vanwege een lint rond de boom ontstond er de afgelopen tijd ongerustheid in de omgeving. Omdat de boom rotting heeft op de stam en op zo’n vijf meter hoogte, is de kans hoger dat er gevaar ontstaat voor de omgeving. Deze combinatie zorgde in de buurt voor vrees dat de treurwilg tegen de vlakte zou moeten.

Dat blijkt niet het geval, meldt Mooie Wijken Groningen. De gemeente gaat de boom ‘kandelaberen’, wat inhoudt dat de kroon van de boom zal worden ingekort tot aan de gesteltakken. Geen kap dus, maar snoeien om de boom veilig te houden.