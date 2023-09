Geen verdere bescherming voor jeugdsynagoge aan Folkingestraat: ‘Blij dat herontwikkeling eindelijk kan beginnen’

Foto via Google Maps - Streetview

De gemeente is niet van plan om terug te komen op de verkoop van de voormalige jeugdsynagoge aan de Folkingedwarsstraat. Het stadsbestuur stelt dat er een gedegen plan is ontwikkeld, waar zowel de gemeente als de ontwikkelaar blij mee zijn.

D66, de Stadspartij 100% voor Groningen en de Partij voor het Noorden vroegen het gemeentebestuur voor de zomervakantie een stokje te steken voor de verbouwplannen van de voormalige jeugdsynagoge, omdat het pand te veel waarde heeft qua cultureel erfgoed (met name uit de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog) om gedeeltelijke sloop toe te staan.

De gemeente laat weten juist blij te zijn met de plannen zoals die de afgelopen jaren zijn gemaakt. “We hebben vanaf het begin van de planvorming oog gehad voor de cultuurhistorische waarde van het pand. (..) Nadat in het kader van de manifestatie wat ons betreft een goed plan is ontwikkeld, is het pand door ons middels openbare inschrijving te koop aangeboden via een makelaar. De voorwaarde was onder andere dat het pand ontwikkeld wordt conform het vastgestelde definitieve ontwerp.”

In de plannen van de koper van het pand blijft, vanwege voorwaarden in het verkoopcontract, een aantal belangrijke elementen behouden, aldus het gemeentebestuur: “Dit heeft geresulteerd in het behoud van een aantal cultuurhistorisch waardevolle onderdelen van het gebouw, zoals het loket dat in een publiek toegankelijke ruimte wordt herplaatst, behoud van het raam met de Davidsster dat in één van de zijgevels aanwezig is, behoud van de hoogte van de oorspronkelijke ruimte met zicht op de bijzondere spanten en het behoud van de structuur van het gebouw en de gang tussen het pand en de naastgelegen dienstwoningen (achter de poort).”

De drie raadsfracties hadden het college gevraagd om de gedeeltelijke sloop te heroverwegen, maar dat ziet het gemeentebestuur niet zitten: “Er is veel tijd, maar zijn ook kosten in gaan zitten. Afwijken hiervan betekent dat de verkoop van het pand opnieuw moet plaatsvinden en er nieuwe randvoorwaarden moeten worden opgesteld. Dit zal opnieuw tijd en geld kosten. Bovendien zijn wij zijn van mening dat de opgave voor woningbouw nog steeds actueel is. We zien dan ook vraag naar wonen in de binnenstad. Met de locatie Folkingedwarsstraat wordt daar invulling aan gegeven en zijn wij blij dat nu eindelijk tot realisatie van het plan kan worden overgegaan.”

De gemeente gaat, als de verbouwing voltooid is, wel kijken of het pand dan alsnog een monumentstatus kan krijgen.