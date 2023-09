Geen treinverkeer door stroomstoring

Foto: Sebastiaan Scheffer

Treinreizigers tussen Groningen en Assen moeten dinsdagavond rekening houden met vertraging. Door een stroomstoring is er geen treinverkeer mogelijk.

De problemen begonnen rond 21.15 uur. Volgens spoorbeheerder ProRail is er sprake van een stroomstoring waardoor er geen treinverkeer mogelijk is tussen het Hoofdstation en station Europapark. Treinen van Arriva rijden wel, treinen van de NS kunnen niet rijden. Tussen het Europapark en Assen is wel treinverkeer mogelijk.

Een storingsploeg is naar de locatie gestuurd. De verwachting is dat de problemen tot 23.15 uur gaan duren.