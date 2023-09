Geen kans voor Donar tegen Italiaanse ploeg in Zwitserland

Donar heeft vrijdagavond ook het tweede duel in de Landolt Cups verloren. De Groningse basketbalformatie stapte met 45 punten achterstand de vloer af na de wedstrijd tegen het Italiaanse Givova Scafati.

De Italianen troefden Donar de hele wedstrijd af op elk gebied. Na het eerste kwart hadden de Italianen al het dubbele puntenaantal van Donar (9-18). De Groningse formatie ging na nog eens tien minuten spelen met twintig punten achterstand van de vloer (27-48). Daarna was het zelfvertrouwen er niet meer bij Donar en speelde Scafati de Groningse ploeg volledig weg. Met nog tien minuten te gaan keek Donar tegen een achterstand van 32 punten aan (44-76). Na de laatste zoemer was volledig duidelijk dat Donar, met een stand van 51-96, niks in te brengen had.

De eerste wedstrijd in het Zwitserse Yverdon-les-Bains ging woensdag ook al verloren tegen Telekom Baskets uit Bonn (72-80), de winnaars van de afgelopen Champions League. Dat betekent dat Donar zaterdagmiddag om de vijfde plaats speelt tegen Sigal Prishtina.