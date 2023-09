Geen geld gereserveerd voor vergroenen bushokjes: “Is het ook de effectiefste manier?”

Foto: Ellen Beck

Als het aan de fracties van de PvdA en de Partij voor de Dieren ligt, krijgen alle 350 bushokjes in de gemeente een groen dak. De wethouder is enthousiast, maar vraagt zich wel af of er niet effectievere manieren zijn om de doelstellingen op het gebied van klimaatadaptatie te behalen.

“Bushokjes met groen beplante daken. Daar hebben we er een handje veel van in onze gemeente”, vertelt raadslid Rico Tjepkema van de PvdA. “Het zou mooi zijn als alle bushokjes in de gemeente zo’n groen dak hebben. Je behaalt er immers een makkelijke winst mee. Het is goed voor de natuur, voor het klimaat, voor de verduurzaming. Gemeenten als Utrecht en Leeuwarden hebben al mooie stappen op dat gebied gezet. Kunnen wij hier als gemeente ook tempo in maken?”

Wethouder Broeksma (GroenLinks): “Groene daken dragen bij aan de luchtkwaliteit”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Klimaatadaptatie is duidelijk: “In onze gemeente hebben we op dit moment een aantal groene daken op abri’s. Bijvoorbeeld bij UMCG-Noord. En ik ben het eens met de partijen die de vragen stellen, dat deze groene daken bijdragen aan de luchtkwaliteit, verkoeling en ze vangen regenwater op. Daarnaast staat het ook nog eens mooi in het straatbeeld. Daar kan meer in gebeuren.”

“Prijskaartje”

Broeksma vertelt verder: “Voor de abri’s hebben wij een contract met een externe partij. Deze is in 2018 afgesloten en heeft een looptijd van tien jaar. We kunnen zeggen dat we in de tussentijd 350 daken gaan vergroenen, maar daar hangt een prijskaartje aan vast. En die middelen daarvoor, die hebben we niet gereserveerd. Aan de andere kant, nog vijf jaar wachten is een lange periode. Daarom zijn we bereid om in de tussentijd te kijken wat er mogelijk is.”

“Geld kun je maar één keer uitgeven”

“We willen in gesprek met de provincie. De fractie van GroenLinks heeft indertijd hier aandacht voor gevraagd met het plan abri 2.0. We willen gaan vragen hoe het hier mee staat. Aan de andere kant wil ik ook een dilemma bij u neerleggen. Want het geld voor dit plan kun je misschien ook op andere manieren besteden, en steken in maatregelen die nog effectiever zijn op het gebied van klimaatadaptatie. Je kunt het geld tenslotte maar één keer uitgeven. Maar uiteindelijk is dat aan u als raad om daar over te oordelen.”

