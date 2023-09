‘Geen dakloze studenten in acute nood’

Foto: Wouter Holsappel

De opvang van dakloze studenten lijkt voldoende om de piekvraag naar bedden op te vangen. Dat meldt de Universiteitskrant. Toch is het kamertekort nog niet opgelost.

Hoewel de noodopvang aan de Plutolaan is volgeboekt, krijgen gemeente, RUG en studentenorganisaties geen berichten van dakloze studenten die in acute nood verkeren. ‘Er zijn nog zes plekken vrij, maar die zijn al wel gereserveerd, zegt gemeentewoordvoerder Manon Hoiting in de Ukrant. Dus die zullen waarschijnlijk ook snel gebruikt worden.

De gemeente organiseerde dit jaar 120 plekken. Verder is de proef met hospitaverhuur – waarbij een verhuurder een kamer in het eigen woonhuis mag verhuren – verlengd. Daarmee hoopte de gemeente nog eens zestig plekken mogelijk te maken. Dat is gelukt, bevestigt Daan Donkers namens HospiHousing. ‘We hebben nu zo’n 120 verhuurders die interesse hebben en dat aantal neemt de laatste weken toe’, zegt hij. Daar zitten volgens Donkers ook nog best veel mensen tussen die informatie opvragen en daarna nog even over na willen denken.’

Volgens de Ukrant krijgen studentenorganisaties zoals de Groninger Studentenbond (GSb) en Shelter Our Students (SOS) nauwelijks tot geen alarmerende berichten van dakloze studenten. Mails van studenten die nu in acute nood verkeren, lijken er niet te zijn. De RUG en de gemeente waarschuwden aankomende studenten dit jaar om niet naar Groningen te komen als ze voor 1 augustus geen kamer hadden. Dat heeft wellicht geholpen.