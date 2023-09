‘Gebouwen in Groningen moeten ‘hittelabels’ krijgen om onleefbare warmte tegen te gaan’

Foto: Rick van der Velde

Gebouwen in Groningen moeten ‘hittelabels’ gaan krijgen, die aangeven hoe warm een gebouw kan worden tijdens hittegolven. Daarvoor pleiten de gemeenteraadsfracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie. De labels moeten laten zien bij welke gebouwen maatregelen nodig zijn om het tijdens tropische temperaturen leefbaar te houden binnenshuis.

“De afgelopen week hebben we gemerkt dat we door klimaatverandering zelfs in de nazomer toch nog ineens verrast kunnen worden door een hittegolf”, stelt raadslid Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks). “In de openbare ruimte zijn we druk bezig met meer verkoeling: door meer bomen te planten voor schaduw, versteende oppervlakken te verminderen, en bijvoorbeeld de nieuwe fontein die straks op de Grote Markt komt. Maar juist binnen in je eigen woning moet het ook aangenaam voelen. Tijdens hittegolven wordt het soms onleefbaar warm.”

Volgens de partijen moeten de bewoners van gebouwen met slechte ‘hittelabels’ geholpen worden om zelf maatregelen te treffen of de verhuurder hiervoor aan te sporen. Maar daarvoor moet eerst duidelijk worden welke woningen in de gemeente er het slechts aan toe zijn. In de gemeente Rotterdam wordt hier al onderzoek naar gedaan, op basis van adviezen van het Nationaal Kennis en Innovatieprogramma Water en Klimaat. De gemeente moet, zo stellen de drie partijen, in gesprek gaan met woningcorporaties over hun plannen om huizen klimaatadaptief te maken.