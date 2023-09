GBB stapt opnieuw naar Raad van State tegen gasbesluit en denkt aan nieuwe ‘fakkeltocht’

Over twee dagen gaat de ‘gaskraan’ in Groningen dicht. Maar die kan, in ieder geval de komende twaalf maanden, wel weer open. Onacceptabel, zo stelt de Groninger Bodem Beweging. Daarom stapt de belangenorganisatie opnieuw naar de Raad van State tegen het Vaststellingsbesluit en denkt het aan andere acties waarbij inwoners uit het aardbevingsgebied worden ‘gemobiliseerd’.

Hoewel de gaswinning vanaf zondag naar nul gaat, vindt de Groninger Bodem Beweging het onacceptabel dat het gasveld onder Groningen beschikbaar blijft als back-up. Staatssecretaris Vijlbrief liet een week geleden in Garmerwolde weten dat hij die optie achter de hand houdt bij een koude winter en een tekort aan ander gas.

“Dit besluit betekent dat de gaskraan, onder bepaalde voorwaarden, toch weer open kan”, vertelt Coert Fossen van de GBB. “Dat is voor ons onacceptabel. Pas als er beton in de putten zit, weten we zeker dat de gaswinning echt voorbij is. Dan is er geen slag om de arm meer en zijn er geen omstandigheden meer waardoor de gaswinning toch weer wordt opgestart.”

Volgens de GBB levert het niet definitief ontmantelen van de gaswinningslocaties (het ‘beton in de putten’) te veel onzekerheid op voor de inwoners van het aardbevingsgebied. “Nu blijven de risicofactoren immens. Wie zegt dat er dan geen nieuwe behoefte aan Gronings gas ontstaat? Ook komt er komt een nieuw kabinet, misschien met andere opvattingen over het Groningenveld. Deze risico’s wegen loodzwaar op de gedupeerde Groningers.”

Ook denkt Fossen aan de blijvende dreiging van aardbevingen die, ondanks de stop van de gaswinning, aanwezig blijft: “Ook na het dichtdraaien van de kraan blijft er waarschijnlijk nog tientallen jaren kans op een zware beving. Het op 1 oktober 2023 definitief dichtdraaien van de kraan verkort die toekomstige periode van continued crisis met een volledig jaar.”

De eerste stap voor de GBB is nu een gang naar de Raad van State, waar de belangorganisatie opnieuw in beroep wil tegen het vaststellingsbesluit. Daarna volgen mogelijk nieuwe publieksacties, waarbij de inwoners van het gebied worden ‘gemobiliseerd’: “We hebben mensen in het verleden natuurlijk in beweging gebracht om hun stem te laten horen. Bijvoorbeeld de fakkeltochten, die hebben toch wel wat teweeg gebracht. Daar zitten we weer aan te denken.”