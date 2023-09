GBB: Gasputten nog een jaar open ‘onbegrijpelijk’

Foto: Provincie Groningen

De Groninger Bodem Beweging vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat een aantal gasputten in Groningen nog een jaar open blijft, zodat er bij een strenge winter en tekort in de gasvoorraad nog gewonnen kan worden.

Dat laat de belangenorganisatie voor aardbevingsslachtoffers vrijdagmiddag weten, nadat demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief bekend maakte dat er vanaf oktober in principe geen gas meer uit de Groningse bodem wordt gehaald. Dat gebeurt komende winter alleen als het heel koud wordt en er elders niet voldoende gas op voorraad is.

“De gasputten blijven dus open voor gebruik”, schrijft Merel Jonkheid namens de Groninger Bodem Beweging. “We vinden dit onbegrijpelijk. Na de snoeiharde conclusies van de Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen (PEAG) had het rijk maar één juiste beslissing kunnen nemen; de gaskraan zo snel mogelijk definitief dicht. (..) In 2018 werd al het historische besluit genomen om de gaskraan op termijn dicht te draaien. Nu is het moment aangekomen om dit te doen. Sluit de gaskraan definitief, anders blijft het dweilen met de kraan open.”

Volgens de Bodem Beweging is de beslissing om de gasputten nog een jaar open te houden voor een terugkeer naar waakvlamniveau niet te rijmen met conclusies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM): “Zij adviseren om het veld zo snel mogelijk definitief te sluiten. Ook blijkt uit recente risicoanalyses van TNO dat de seismiciteit steevast hoger is dan verwacht.”

Leveringszekerheid mag volgens de GBB dan ook geen argument meer zijn voor het openhouden van de gasputten: “De gaswinning is al decennialang een grote bron van ellende. Toch is het kabinet van mening dat de leveringszekerheid aan essentiële én niet essentiële afnemers zwaarder weegt dan zekerheid en veiligheid voor gedupeerden van de gaswinning in Groningen. Uit de PEAG blijkt dat de leveringszekerheid steeds ten onrechte is aangevoerd als argument voor het aanhouden van de productie op het Groningenveld, en ook nu is dit nog het geval! De parlementaire enquêtecommissie vindt dit verwerpelijk, en noemt hun rapport niet voor niets ‘Groningers boven gas’.”