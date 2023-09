Gasuniegebouw baadt in oranje licht, gemaakt met waterstof

Een oranje apenrots aan de horizon - Foto: Rein de Vries

Wie maandagavond langs het Gasuniegebouw rijdt, kan ht bijna niet ontgaan dat de ‘apenrots’ baadt in oranje licht. De Gasunie wil daarmee haar steun laten zien aan TeamNL in de aanloop naar de Olympische Spelen en tegelijk tonen wat er allemaal kan met waterstof.

Deze hele week staat binnen de Gasunie in het teken van waterstof en haar link met de Nederlandse olympische en paralympische sporters. Daarom staat het Gasuniegebouw deze week in het oranje licht. De lampen worden van stroom voorzien door een aggregaat, wat draait op waterstof.

Binnen in het gebouw is deze week ook van alles te zien en te doen voor het personeel van de Gasunie. Meerdere leden van de Nederlandse (para)lympische ploeg komen deze week langs om een praatje te houden. In de hal van het Gasuniegebouw is een grote opstelling rond waterstof en de Olympische Spelen. Werknemers kunnen rijden op een speciale waterstoffiets, die stroom opwekt waarmee waterstof wordt gemaakt. Ook kunnen er hamburgers worden gebakken op waterstof.

De Gasunie en TeamNL werken samen in het project Missie H2, met als doel om samen met de overheid en een groot aantal Nederlandse bedrijven een volledig functionerende waterstofmarkt in 2030 te kunnen bekrachtigen, tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in de zomer van 2024.