Fronique Oosterhof stopt als directeur GRID Grafisch Museum Groningen; Bart Breman volgt haar op

Fronique Oosterhof

Op 1 november aanstaande draagt Fronique Oosterhof het directeurschap van het GRID Grafisch Museum Groningen aan Bart Breman.

Volgens GRID Grafisch Museum Groningen gaat Oosterhof stoppen vanwege persoonlijke omstandigheden, die niet te verenigen zijn met het directeurschap van een museum in transitie. GRID laat weten dankbaar te zijn voor het werk van Oosterhof in de afgelopen acht jaar: “Ze bouwde GRID uit tot een toonaangevend erfgoedmuseum voor grafische technieken en geschiedenis.”

Onder haar leiding werd de inventaris van de drukkerij van Hendrik Werkman verworven: belangrijk grafisch erfgoed, waarvoor een apart deel van het museum werd ingericht.

Breman neemt het stokje in november over en moet GRID door een overgangsfase gaan leiden, nu het museum twee jaar dicht is vanwege een verbouwing van het pand aan de Sint-Jansstraat. Het nieuwe GRID moet vanaf begin 2025 een doe- en beleefmuseum gaan worden over de grafische ontwikkeling van Groningen in Stad en Ommeland. Tot die tijd moet Breman zorgen dat het museum in beeld blijft door de organisatie van pop-up exposities, het mobiele museum (De Druktemaker) online activiteiten.