Fotopanelen onthuld van Museum aan de A: ‘Dit is het mooiste wat er is!’

Aan het pand achter Museum aan de A zijn vanochtend fotopanelen onthuld. De panelen bevatten afbeeldingen van fotografen Anita Oosterloo en Joost Nuijten. De afgelopen twee jaar zijn zij al bezig met het vastleggen van het verbouwingsproces van het museum.

“Dit is heel bijzonder”, zegt Nuijten. “Foto’s worden voor mij echt als ze geprint worden. Als ze zo groot aan een gevel worden gehangen, is dat het mooiste wat er is.” Voor mede-fotograaf Oosterloo is het ook een speciaal moment. “We hadden al een proefversie gemaakt in Photoshop. Dan zie je het al in het klein voor je. Maar het is erg leuk om het in het groot te zien.”

Het idee om de verbouwing vast te leggen, kwam bij het museum vandaan. Joost en Anita werden gekozen als de gelukkigen die het mochten doen. “We hebben ze helemaal de vrije hand gegeven”, zegt directeur/bestuurder Nicolette Bartelink. “We zijn op dit moment nog niet bezig met de verbouwing, maar alle objecten worden wel al naar het depot gebracht. Dus er gebeurt van alles.”

Overburen

Voor de fotopanelen is goedkeuring gevraagd van de overburen van het pand achter het museum. “Zij hebben ooit tegen de mensen van het museum gezegd dat ze elke dag tegen de paarse luiken aankijken”, zegt Oosterloo. “Daardoor ontstond het plan om onze foto’s voor die luiken te gebruiken. Er is een avond georganiseerd om deze te kiezen.”

“Als je door het museum loopt, ben je op zoek naar een alternatieve realiteit”, zegt Nuijten. Je zoekt daarbij naar invalshoeken waar mensen van zeggen: is dat hier?” “En het is ook mooi om die geleidelijke verandering te zien”, vult Oosterloo aan. “Eerst stond het museum nog vol met vitrines, scheepsmodellen en attributen die met scheepsvaart te maken hebben. Dan zie je dat spullen worden ingepakt. Ik fotografeer die transitie als een tussentijd.”

Oosterloo en Nuijten blijven de verbouwing van Museum aan de A volgen met hun camera. De panelen zijn voor onbepaalde tijd te zien aan de Schuitemakersstraat.