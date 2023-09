Forse schade bij verkeersongeluk Schuitendiep

Foto: Gijs Bouman - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op het Schuitendiep is een personenauto zaterdagmiddag fors beschadigd geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Gijs Bouman van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 15.50 uur ter hoogte van de Kattenbrug. “De bestuurder van een auto met een Belgisch kenteken is in botsing gekomen met een taxi”, vertelt Bouman. “Op het moment van de aanrijding regende het flink, en ik vermoed dat hierdoor de bestuurder de taxi over het hoofd heeft gezien. De auto met het Belgische kenteken is flink beschadigd geraakt. Een ambulance was snel ter plaatse. Ambulancemedewerkers hebben de inzittenden gecontroleerd, maar niemand is gewond geraakt, en niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.”

Agenten hebben de situatie afgehandeld en hebben alles op papier gezet. “De taxi kan ondanks de aanrijding verder rijden, maar de personenauto is dusdanig beschadigd geraakt dat een bergingsbedrijf deze moet komen wegslepen. De klap is zo fors geweest dat de airbags gesprongen zijn.” De politie doet onderzoek naar de toedracht.