Forse nederlaag Be Quick 1887 tegen TVC ’28

Foto Andor Heij: Be Quick 1887 - TVC'28

Er was zondag een telraam voor nodig om alle kansen bij te houden tussen Be Quick 1887 en TVC ’28. De gepromoveerde ploeg uit Tubbergen kreeg de meeste en de beste en won terecht: 6-2.

Be Quick begon in het eigen Esserbergstadion fris en fruitig en stond al na vier minuten op 1-0 door een doelpunt van Nagesh Amatsaleh. Twee minuten later was het alweer gelijk via Wessel Hofste. Bijna alle kansen gingen er voor rust in en Hofste zette de Twentse ploeg na 20 minuten op een 2-1 voorsprong. Maar alles leek er toen nog op dat Be Quick het kon repareren. Nadat Yoran Cats twee behoorlijke mogelijkheden voor de Groningers had gemist ging het echt fout.

Ervaring

Op slag van rust scoorde TVC’28 twee keer vanuit een dood spelmoment. Maarten Booyink kopte de eerste binnen en ook Jelle Leenders kopte raak: 4-1. “Wij hebben maar twee jongens die in de vorige eeuw zijn geboren”, aldus Be Quick trainer Paul Matthijs. “Zij hebben veel meer ervaring met een paar gasten van in de dertig. Dat zag je terug in hoe zij bij die doelpunten de duels aan gaan, veel volwassener”.

Kansen

Vijf minuten na rust tekende Okke Schepers via de binnenkant van de paal voor de 5-1. Het lag in het vervolg van de tweede helft aan beide kanten compleet open. Be Quick en TVC’28 kregen veel kansen, maar die van de ploeg uit Twente waren erg groot en een paar keer vroeg het publiek zich af hoe die gemist konden worden.

Na 70 minuten kopte invaller Guus Broekema namens Be Quick wel raak: 5-2. Het slotakkoord was voor de mannen uit Tubbergen. Na een corner kopte Leenders in blessuretijd zijn tweede in het net: 6-2.

Slimmer worden

Matthijs was ondanks de oorwassing niet ontevreden over zijn ploeg: “De intentie was om meer kansen te creëren dan in de voorgaande wedstrijd en dat ging goed. Ook over het veldspel was ik best tevreden”. Voor Matthijs is er wel wat te doen: “We moeten voor de goal slimmer en volwassener worden. Dat heeft met jeugdigheid en kwaliteit te maken. Daar gaan we op de trainingen aan werken. We verliezen vandaag, maar dat had niet gehoeven”.

Be Quick 1887 zakte naar de negende plaats in de vierde divisie D met 6 punten uit 4 wedstrijden. Zaterdag speelt Be Quick om 16.15 uur thuis tegen AZSV.