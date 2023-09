Problemen voor FC Groningen: achterstand op top twee neemt toe

FC Groningen heeft vrijdagavond in eigen huis een dure nederlaag geleden in duel met ADO Den Haag. Na een vroege treffer gaven de bezoekers hun voorsprong niet meer weg: 0-1.

De mannen van trainer Dick Lukkien begonnen sterk aan de wedstrijd. De Groningers waren veelvuldig op de helft van de tegenstander en wisten met mooie steekballen en driehoekjes meermaals de vrije man voorin te vinden. Tot een grote kans mocht het niet komen.

Na een kwartier voetballen viel de openingstreffer uiteindelijk aan de andere kant van het veld. ADO-spits Henk Veerman wist met een mooi lobje doelman Michael Verrips te verschalken: 0-1. FC Groningen was uit het veld geslagen. De Groninger voetbaltrots probeerde iets terug te doen, maar kwam niet door de Haagse muur.

Tweede helft

Ook in het tweede bedrijf was het niet veel soeps voor de Groningen-supporters. De thuisploeg speelde inspiratieloos en soms zelfs futloos. Al vrij snel werd het spel opportunistisch, in de hoop dat iemand met de juiste kleur op het shirt de bal in het doel zou werken. Het bleek zonder succes. Onder een striemend fluitconcert verliet het elftal na afloop het veld.



Volgende wedstrijd

FC Groningen mag al snel op herkansing. Aanstaande maandag komt Jong PSV op bezoek in de Euroborg. De aftrap is om 20.00 uur. Een overwinning is dan broodnodig, want de achterstand op koploper Roda JC is na vijf duels al acht punten. Het gat naar nummer twee VVV-Venlo bedraagt op dit moment zes punten. Beide ploegen hebben wel al een duel meer gespeeld.