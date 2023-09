Flitspaal Europaweg schiet landelijk het een-na-vaakst raak

Foto via Google Maps - Streetview

De flitspaal aan de Europaweg heeft gedurende de eerste vier maanden van dit jaar 14.445 verkeersboetes uitgeschreven. Daarmee staat de paal op plaats twee in de lijst van meest flitsende flitspalen. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd.

Koploper is de flitspaal op de N242 bij Alkmaar. Deze flitste in de periode van januari tot en met eind april 15.130 keer. Op plaats drie staat de N207 bij Kaag en Braassem, die duizend keer minder vaak in actie kwam dan de flitspaal in de stad. De cijfers zijn niet helemaal een verrassing. Eerder dit jaar werd al bekend dat de nieuwe flitspaal de palen langs het Emmaviaduct van de troon had gestoten. Op provinciaal niveau schoten zij met ruime afstand het vaakst raak.

De flitspaal op de Europaweg, die richting het Sontplein staat gericht, werd vorig jaar oktober aangezet. Op de Europaweg wordt, zo bleek uit onderzoek, te vaak te hard gereden en dat zorgt, in combinatie met drukte richting het kruispunt, voor grote risico’s. De paal bij het Sontplein blijft ruim twee jaar staan. Daarna gaan de gemeente, de politie en het OM bepalen of de verkeerssituatie is verbeterd.