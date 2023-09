Film over Drentse periode Vincent van Gogh in de maak: “We zijn op zoek naar een actrice”

Het Van Gogh Huis in Veenoord. Vroeger was op deze locatie een logement gevestigd, waar Van Gogh drie maanden verbleef. Foto: Richard Broekhuijzen - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78483886

Een film over de Drentse periode van Vincent van Gogh. De Stadse filmmaker Sander Blom werkt samen met producent Rob Camies aan de productie. Men is nu op zoek naar een actrice voor een specifieke rol in de film.

“Als we het hebben over Vincent van Gogh dan moeten mensen waarschijnlijk denken aan werken als ‘De Aardappeleters’ en Zonnebloemen’. Of mensen denken aan het vreemde incident waarbij hij een deel van zijn linkeroor afsneed. Maar opvallend genoeg zijn dat allemaal gebeurtenissen uit de laatste periode van zijn leven. En het zijn ook de jaren die belicht worden in eerdere films. Onze film gaat over de Drentse periode van Van Gogh.”

“In Drenthe ging Van Gogh landschappen schilderen”

Blom: “Hij verbleef drie maanden in Drenthe. Het zou een vormende periode zijn waarbij hij besloot om zich definitief op het kunstenaarsvak te richten. Dat was daarvoor nog geen vanzelfsprekendheid. Hij overwoog een tijdje om dominee te worden, en heeft een tijd in Londen gewoond. Hij belandde in Drenthe nadat hij gevlucht was uit een relatie. In Drenthe richtte hij zich op het schilderen van de landschappen. Bracht hij de mensen in beeld die zwaar werk verzetten op de velden. En daar gaat onze film over. Wij willen laten zien hoe dat er aan toe ging. Wat er gebeurde. Het gaat om een lange film van ongeveer negentig minuten.”

“Alles moet er uit zien alsof het 1883 is”

Het betekent een flinke klus want men moet 140 jaar terug de tijd in. “De voorbereidingen voor deze film lopen al heel lang. Rob Camies is hier al jaren mee bezig, en ik ben gevraagd om als regisseur mijn steentje hier aan bij te dragen. Een hele mooie klus omdat we iets laten zien dat nog niet eerder in beeld is gebracht. En we gaan inderdaad terug naar de tijd alsof het 1883 was. Alles moet er uit zien zoals het toen was. Daar ligt een enorme, maar ook hele mooie uitdaging.”

“Op zoek naar een actrice uit de noordelijke provincies”

Voor de film is men op zoek naar een specifieke actrice. “In Drenthe verbleef Vincent van Gogh in Logement Scholte in Veenoord. Dit werd gerund door Hendrik Scholte. Scholte had verschillende dochters, en één van die dochters krijgt in onze film een grote rol. Wij zijn nu op zoek naar lokaal talent. De actrice die wij zoeken moet tussen de 13 en 17 jaar oud zijn. Ervaring hebben is niet belangrijk.” Opvallend genoeg richt Blom zich daarbij op de drie noordelijke provincies. “Als we alleen in de regio gaan zoeken, dan wordt de vijver heel klein. We denken dat ook iemand uit Groningen of Friesland deze rol kan spelen. Door middel van een spraakcoach kan er gewerkt worden om het Drentse dialect onder de knie te krijgen.”

Auditie

Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar dit mailadres. “Daarbij is het belangrijk dat er een portretfoto mee wordt gestuurd. En eventueel ook een link waar we werk kunnen vinden waar deze persoon eerder in heeft meegespeeld, maar dit is niet verplicht. De film gaan we opnemen in de periode van eind-oktober tot eind-februari. In totaal zullen er twintig draaidagen zijn. Voor deze actrice zal het om tien draaidagen gaan. Op zaterdag 30 september vindt er een auditie plaats met geïnteresseerden die deze rol willen spelen.”