FC Groningen wint van Jong PSV na doelpuntrijke eerste helft

De Euroborg stroomt langzaam vol (foto: Wouter Holsappel)

FC Groningen heeft maandagavond gewonnen van Jong PSV. Na een nederlaag vorige week tegen ADO Den Haag, haalde de Trots van het Noorden deze week wel drie punten binnen. Met een overtuigende 4-0 werden de Eindhovenaren verslagen in de Euroborg.

Met hetzelfde elftal als tegen ADO, begon Dick Lukkiens team aan de wedstrijd. Al in de elfde minuut is het raak. Een bal van Isak Määttä, wat lijkt op een voorzet, wordt totaal verkeerd ingeschat door de keeper van Jong PSV. Via de binnenkant van de rechterpaal verdwijnt de bal in het doel. De 2-0 valt nog geen kwartier later. De PSV’ers lijden slordig balverlies op eigen helft, waarna Paulos Abraham de bal breed legt op Kevin van Veen. Die schiet de bal hard én raak tussen de palen.

Tien minuten later knalt Abraham er zelf één in. Op aangeven van Luciano Valente, snoeit Abraham de bal achter de doelman van Jong PSV en zet daarmee de stand op 3-0. Daar blijft het overigens niet bij. Aan het eind van de eerste helft breidt Radinio Balker de voorsprong uit naar 4-0. De Groningers nemen een hoekschop. Balker springt zich vrij van de verdedigers en kopt de bal achter Jong PSV-doelman Peersman.

Het is de derde keer deze eeuw dat het de FC lukt om in de eerste helft van een wedstrijd vier maal te scoren. Dat gebeurde voor het laatste in 2017 tegen FC Twente. Na een sterke eerste helft, laten de Groningers het de tweede helft een beetje liggen. Van Veen, Lavente en Hove lijken nog dicht bij een doelpunt te komen, maar het lukt ze niet om de bal tussen de palen te werken. Na het laatste fluitsignaal staat de eindstand op 4-0.

Volgende wedstrijd

De overwinning was broodnodig om de achterstand op de top twee te verkleinen. FC Groningen staat op dit moment met tien punten uit zes wedstrijden op de vijfde plaats. Koploper Roda JC heeft na zes duels al vijftien punten. Het gat naar nummer twee VVV-Venlo is drie punten.