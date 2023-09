FC Groningen wil tot meer kansen komen

Foto: Arend Jan Wonink

Voor FC Groningen staat een dubbelprogramma in de Keuken Kampioen Divisie op de rol. Vrijdag (vanavond) speelt FC Groningen thuis tegen ADO Den Haag en maandag komt Jong PSV op bezoek.

Volgens trainer Dick Lukkien is de stemming binnen de selectie in aanloop naar beide wedstrijden positief: “Het gevoel is goed en we beseffen dat we een belangrijk weekeinde voor de boeg hebben te beginnen met ADO Den Haag”.

Het aanvalsspel van FC Groningen heeft de aandacht van Lukkien: “Ik vind dat we vanuit kansrijke situaties tot veel meer echte kansen moeten komen. Dat vond ik ook tegen Oss. Dat was al beter, maar het moet nog veel beter. Dat blijven we trainen.

Lukkien noemt ADO Den Haag een ‘geducht ploegje’, waartegen FC Groningen het spel moet maken.

Bij FC Groningen ontbreken drie spelers met blessures. Dat zijn Romano Postema, Daniel Beukers en Laros Duarte.

FC Groningen – ADO Den Haag begint om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Ook de wedstrijd tegen Jong PSV, maandagavond, begint om 20.00 uur.