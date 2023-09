FC Groningen probeert duurzame drinkbekers uit op Koeman Tribune

Foto via FC Groningen

FC Groningen gaat tijdens haar komende thuiswedstrijden (aanstaande vrijdag- en maandagavond) een proef doen met hardcups voor drinken. Als dat ervoor zorgt dat de hoeveelheid zwerfafval drastisch vermindert, zijn plastic drinkbekers nog voor de winterstop helemaal verleden tijd in de Euroborg.

Supporters op de Koeman Tribune die tijdens het thuisduel drinken bestellen in Euroborg krijgen dit uitgeserveerd in een hardcup, waar twee euro statiegeld op zit. De bekers zijn er in twee maten en staan garant voor één horecamunt. Bij elk eerste drankje wordt twee euro extra gerekend voor de beker. Wie bij drankje nummer twee de beker inlevert, krijgt een schone beker en betaalt niet opnieuw. De beker mag meegenomen worden naar huis als souvenir, of weer worden ingeleverd voor een horecamunt. De munt kan vervolgens weer worden ingeleverd voor geld terug.

Wegwerpbekers in voetbalstadions worden komend kalenderjaar sowieso verboden, maar de club wil (naar eigen zeggen) nu al beginnen met het tegengaan van plastic afval met de proef: “Daarnaast zien we in de komende thuiswedstrijden de mogelijkheid dingen te testen, zodat we straks in 2024 niet voor verrassingen komen te staan en het proces kunnen optimaliseren”, vertelt Remko Fuchs, horecamanager van FC Groningen. “In landen om ons heen – bijvoorbeeld Duitsland – hebben we gezien dat het gebruik van duurzame bekers heel normaal en volledig geaccepteerd is, maar wij realiseren ons dat in een testfase als deze wellicht niet alles direct vlekkeloos zal verlopen.”