FC Groningen ontbindt per direct het contract van Emmanuel Matuta

Foto: PSV Eindhoven

FC Groningen heeft het contract met Emmanuel Matuta per direct ontbonden. Dat laat de club vrijdagochtend weten. Daarmee mag de middenvelder onmiddellijk transfervrij vertrekken.

Volgens FC Groningen is de ontbinding van het contract met Matuta in overleg gebeurd: “We bedanken Emmanuel voor zijn inzet bij de club en wensen hem veel succes in het vervolg van zijn carrière.”

De 21-jarige Belg kwam ruim anderhalf jaar geleden over van de beloften van PSV en tekende in Groningen een contract tot de zomer van 2026. In Groningen kwam de middenvelder eigenlijk niet uit de verf, met slechts acht doelpuntloze officiële wedstrijden in de hoofdmacht. In de winter werd Matuta teruggezet naar de onder-21 ploeg.