FC Groningen boekt dankzij Van Veen welkome zege op bezoek bij TOP Oss

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

FC Groningen heeft vrijdagavond weer voor het eerst sinds 11 september 2022 een uitwedstrijd gewonnen. Op bezoek bij TOP Oss was spits Kevin van Veen de matchwinnaar met twee treffers: 0-2.

De druk stond er voorafgaand aan het duel goed op. Na slechts vier punten uit de eerste drie duels in de Keuken Kampioen Divisie was een zege in Noord Brabant broodnodig om aansluiting te houden met de promotieplekken.

De FC kwam met veel moeite uit de startblokken. De mannen van trainer Dick Lukkien grossierden in balverlies en leken moeite te hebben met het kunstgrasveld van de Ossenaren. Oss-trainer Ruud Brood was niet in zijn hum met de beslissingen van de scheidsrechter en liet dat weten aan de arbitrage. Het kwam hem op een rode kaart te staan.

Van Veen breekt de ban

Halverwege het eerste bedrijf kwam de wedstrijd tijdelijk stil te liggen, nadat een supporter van de hoofdtribune werd verwijderd door de stewards. Het zorgde voor consternatie onder de TOP Oss-fans, die massaal de tribune verlieten. Na vijf minuten oponthoud werd het duel weer hervat. Vlak voor rust brak FC Groningen-spits Kevin van Veen de ban. De spits, die nog geen doelpunt had gescoord dit seizoen, was zichtbaar opgelucht nadat hij een vrije trap van Leandro Bacuna tegen de touwen kopte: 0-1.

In de tweede helft waren de beste kansen voor de thuisspelende ploeg. De Groningers kwamen een aantal keren goed weg, onder andere met een kopbal van Oss-aanvaller Konstantinos Doumtsios, die naast kopte. Van Veen maakte aan alle spanning een einde. In de 65e minuut kon hij na een knappe voorzet van invaller en nieuwkomer Noam Fritz Emeran binnen tikken: 0-2. Het bleek uiteindelijk het laatste doelpunt van de avond te zijn.

Volgende wedstrijd

Op twee weken hervat FC Groningen de competitie in eigen huis tegen ADO Den Haag. Op vrijdag 15 september is de aftrap om 20.00 uur.