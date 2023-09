FC-fans hebben met toestemming pompeblêden van touringcar gehaald: “Zo sportief moet je dan gewoon zijn”

Een bus van South West Tours. Foto: By Donald Trung Quoc Don (Chữ Hán: 徵國單) - Wikimedia Commons - © CC BY-SA 4.0 International, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81850794

Het verwijderen van een met pompeblêden bestickerde touringcar gebeurde vrijdag met toestemming van de busonderneming. Vrijdag werd gemeld dat fans van FC Groningen de bus van de bestickering ontdaan hadden.

“We hebben in Nederland een groot tekort aan bussen”, vertelt directeur Ron Veenhuis van South West Tours uit Dalfsen. “Daarom kwam onlangs het verzoek of wij een bus naar Groningen wilden sturen om supporters naar Helmond te brengen voor de wedstrijd FC Groningen-Helmond Sport. En dat bleek voor ons mogelijk te zijn. Vervolgens hebben we er geen seconde over nagedacht dat het niet slim was om een bus met Friese bestickering naar Groningen te sturen.”

“Voor de IJsselderby plakken we plaatsnamen af”

South West Tours is een bedrijf dat vaak het vervoer van supporters verzorgd. “Dit weekend zijn we met diverse bussen op de weg. We zijn een bedrijf dat vanuit Zwolle, Dalfsen en Amsterdam opereert. Als we supporters vervoeren voor de IJsselderby dan plakken we de plaatsnamen af. Om gedoe te voorkomen. Maar nogmaals, geen haar op mijn hoofd had er over nagedacht dat pompeblêden gevoelig liggen in Groningen.”

“Je laat een nieuwe bus komen, of je bent zo sportief, en zegt, haal er maar af”

De bus die vrijdag naar Groningen reed was bestickert met reclame van een hotelketen in Friesland. Pompeblêden, het beeldmerk van Friesland, vormden daar een onderdeel van. “Ik werd gebeld door de chauffeur, en op dat moment heb je twee keuzes. Of je laat vanuit Dalfsen een nieuwe bus komen. Met als gevolg dat supporters te laat komen voor de wedstrijd. Of je bent sportief, en je zegt, joh, we hebben deze fout gemaakt, haal de stickers er maar af. We hebben voor dat laatste gekozen. Het verwijderen is voorzichtig, en in goede harmonie, verlopen.”

“Bestickering zullen we opnieuw aan moeten brengen, maar die kosten nemen we voor lief”

Volgens Veenhuis was het sowieso ook een gezellige avond: “De supporters hebben zich prima en opperbest gedragen. Tijdens de wedstrijd zakte op een gegeven moment de moed wel in de schoenen, maar als je in de slotminuten de wedstrijd toch winnend weet af te sluiten, dan kun je begrijpen dat er een leuke terugreis volgde.” Toch betekent het weghalen van de stickers een kostenpost voor het bedrijf: “Dat is zo. We zullen dat ook moeten herstellen. De hotelketen adverteert op onze bussen. Dat is een contract, dus dat zullen we opnieuw moeten aanbrengen, maar die kosten nemen we voor lief. En weet je. Dit is toch ergens ook wel mooie reclame hè? Voor ons als bedrijf, voor de hotelketen en ook voor de supporters van de FC. Iedereen is door deze aandacht eigenlijk een beetje winnaar.”