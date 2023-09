Extra kaarten voor uitverkocht Kinderfestival Haren

Foto: Albert Kolf

Er zijn honderd extra kinderen welkom op het Kinderfestival in Haren. De organisatie van het uitverkochte festival gaat extra tickets beschikbaar stellen.

Douwe Zeldenrust van de organisatie vertelde dat zaterdagmiddag in Haren Doet op OOG Radio. Er zijn op zaterdag 9 september 1500 bezoekers welkom op het festival in de Hortus in Haren.

Tijdens het festival staan er diverse activiteiten op het programma, bijvoorbeeld op het gebied van kunst, cultuur, theater, muziek en sport. Uniek is dat de kinderen zelf is gevraagd wat zij graag zouden willen doen. Op basis hiervan is het programma samengesteld.

De extra tickets gaan donderdagavond tussen 20:00 en 22:00 uur in de verkoop op de website van het festival.