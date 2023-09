Explosies bij beautysalon aan Herestraat dinsdagavond in Opsporing Verzocht

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie besteedt dinsdagavond aandacht aan de explosies bij de beautysalon aan de Herestraat van vorige week in het AVROTROS-programma Opsporing Verzocht.

De explosies aan de Herestraat zijn onderdeel van een breder item in de uitzending van dinsdagavond, waarin ook aandacht is voor de explosies bij de kapperszaak en een gameshop in Winschoten. De politie is in de onderzoeken op zoek naar zoveel mogelijk tips, camerabeelden en andere informatie. Ook wordt er onderzocht of er een verband is met eerdere geweldsincidenten in Oude Pekela, Winschoten en Groningen.

Opsporing Verzocht is dinsdagavond vanaf 20:40 uur te zien op NPO2.