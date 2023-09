ESNS maakt eerste namen bekend, kaartverkoop van start gegaan

Foto: Erick Bakker

De Nederlandse artiesten Claude, Elmar, Froukje en Joost spelen op de eerstvolgende editie van Eurosonic Noorderslag. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt.

Het jaarlijkse showcasefestival wordt voor de 38ste keer gehouden. Adriaan Persons, Cocobolo en Droom zijn andere Nederlandse acts die op deze editie te horen zullen zijn. Het focusland waar ESNS zich in januari 2024 op zal richten is Polen. Artiesten uit dit land die te horen zullen zijn, zijn Immortal Onion x Michał Jan, Izzy and the Black Trees en Jann. Andere namen die bekend zijn gemaakt, zijn die van de zangeres Caroline Alves uit Zwitserland, Clarissa Connelly van Denemarken en Oskar Haag van Oostenrijk. Een volledig overzicht vind je op deze website.

De namen van de artiesten die nu bekend zijn gemaakt, zijn geselecteerd in samenwerking met de Europese nationale radiostations. De kaartverkoop voor het festival, dat van 17 tot en met 20 januari plaatsvindt, is inmiddels gestart. Tickets zijn verkrijgbaar op de website van ESNS.