Elke vrijdagmiddag gratis rondleidingen door Stadhuis

Foto: Marleen Annema

De gemeente start vanaf 29 september met regelmatige rondleidingen door het Stadhuis. Die vinden elke vrijdagmiddag plaats.

Het Stadhuis is vorig jaar geheel gerenoveerd, gerestaureerd en deels verbouwd. De gemeente is trots op het rijksmonument en wil dat graag laten zien aan het geïnteresseerde publiek. Het gaat onder meer om de nieuwe raadszaal op zolder, de trouwzaal, de nieuwe ontvangstzaal, de diverse kamers van het college van B&W en de vele kunst in het gebouw.

Vanaf 29 september zijn er elke vrijdagmiddag drie rondleidingen in groepen van maximaal twintig personen. Ze duren steeds een uur, beginnen om 12, 14 en 16 uur en worden verzorgd door studenten van de RUG. De rondleidingen zijn gratis. Opgeven kan via http://stadhuis.groningen.nl .