Elektronicaketen BCC vraagt faillissement aan

Foto: sxc.hu/profile/Gastonmag

De bewindvoerders van BCC hebben donderdagochtend het faillissement aangevraagd voor de elektronicaketen.

Dat gebeurt, nadat eigenaar Mirage Retail precies een week geleden uitstel van betaling aanvroeg voor de winkelketen. Het personeel is donderdagochtend ingelicht, aldus RTL Nieuws.

De vestiging van BCC aan de Roskildeweg in Groningen was sinds februari dit jaar al gesloten vanwege gebrek aan klanten. Wat de gevolgen zijn voor de rest van de vijftig winkels en duizend personeelsleden is nog niet duidelijk.

BCC kampt al jaren met moeilijkheden door stijgende energieprijzen, hogere winkelhuur en concurrentie van voornamelijk online concurrenten. Nu ook consumenten door de hoge inflatie de hand op de knip houden, lijkt BCC nu te zijn omgevallen.

Het bedrijf liet vorige week weten dat ook hoge lonen het bedrijf nu lijken te nekken, iets waar vakbond CNV niet van wil weten. “Natuurlijk had BCC te maken met hoge huren en energieprijzen”, stelt Leon van der Elsen van het CNV. En corona hielp ook niet mee. Maar je kan niet zeggen dat het door de hoge lonen komt. Want die hebben altijd tegen het minimum aan gelegen. De mensen die er werken kunnen er helemaal niks aan doen.”