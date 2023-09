Electrolyser voor productie waterstof onthuld op Groningen Airport Eelde

Foto via Groningen Airport Eelde

Op Groningen Airport Eelde (GAE) werd vrijdagmiddag een demonstratiemodel onthuld van een decentrale electrolysemachine. Een opgeschaald model van dit apparaat moet in de toekomst vliegtuigen, drones en voertuigen op de luchthaven gaan voorzien van waterstof.

De electrolyser, ontwikkeld door een groep Noordelijke producenten en onderzoekers (de New Energy Coalition) kan waterstof maken uit water. Dat gebeurt door er stroom doorheen te sturen, waardoor het water zich splitst in waterstof en zuurstof. Dat kan al heel lang, maar het speciale ontwerp maakt deze variant efficiënter en veiliger.

De stroom die in de machine wordt gebruikt, komt uit het zonnepark van de luchthaven. Omdat de machine (gehuisvest in een zeecontainer) niet aan een toekomstig waterstofnetwerk is gekoppeld, opereert het apparaat onafhankelijk. In eerste instantie is de machine alleen voor gebruik op de luchthaven, maar in de toekomst zou het kunnen dat meer of grotere versies van dit apparaat ook waterstof gaan leveren voor gebruik op andere plekken.