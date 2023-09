Einde Museumtechnische Werken nu echt aanstaande met inboedelveiling

Foto via MTW

Na anderhalf jaar aan aflopende zaken afhandelen is het moment aangebroken voor Willy Warnar en Ieme Boomsma om de deuren van de Museumtechnische Werken (MTW) aan de Osloweg definitief te sluiten. De inboedel en een groot deel van de nog aanwezige kunstwerken, replica’s, mallen en machines gaan vanaf vrijdag in de veiling.

Warnar en Boomsma begonnen bijna vijftig jaar geleden met een werkplaats op het terrein van Dennenoord in Zuidlaren, waar mensen met psychische problemen een werkervaringsplek kregen. In 1989 werd de stichting MTW opgezet en begon het stel met de werkplaats in Groningen. Tot een paar jaar terug kon MTW zichzelf bedruipen, onder meer door zelf een derde van haar inkomsten te genereren. Maar subsidiekraan werd de laatste jaren steeds verder dichtgedraaid. In 2020 werd duidelijk dat de stichting daardoor in de problemen zou komen. In 2022 leek MTW te worden gered door een overname, maar die ging niet door.

Omdat de huur nog doorliep tot het einde van dit jaar besloten Warnar en Boomsma om als vrijwilligers na hun pensioen door te werken, om zo de deelnemers te begeleiden naar een nieuwe plek en de laatste opdrachten af te ronden. Nu ruimt MTW alles op en gaat de inboedel in de veiling. Levensgrote bronzen en kunststof beelden, gietmallen, onderdelen van de bronsgieterij, gereedschappen, hout- en metaalbewerkingsmachine, schedels, leskisten en nog veel meer.

Belangstellenden kunnen vrijdag gaan kijken aan de Osloweg naar de eerste kavels. Op maandag 25 september gaat het tweede deel van de inboedel in de veiling. Op 4 oktober gaan de laatste stukken van de inboedel onder de hamer.