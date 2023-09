Eigenaren rijksmonumenten krijgen zelf de teugels in handen bij versterking

Foto: Vereniging Groninger Monument Eigenaren

In het aardbevingsgebied is woensdag een proefproject gestart waarbij de eigenaar van een rijksmonument zelf de opdrachtgever is van het versterkingsproces. Aan het project doen in eerste instantie vier eigenaren mee.

Het startsein werd gegeven in Stedum. Door de gaswinning heeft de pastorie in het dorp schade opgelopen. Staatssecretaris Gunay Uslu (D66) van Cultuur, staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw en gedeputeerde Susan Top (partijloos) van Mijnbouw en Erfgoed onthulden bij het gebouw een bouwbord. Bij het proces zal de eigenaar zelf de opdrachtgever zijn van het versterkingsproces, dat gecombineerd wordt met schadeherstel, restauratie en, eventueel, verduurzaming van het pand.

“De eigenaar zal hierin van het begin tot het einde professioneel ondersteund worden door een zelf gekozen restauratiearchitect en aannemer”, laat de Vereniging Groninger Monument Eigenaren weten. “Zij vormen het kernteam dat bepaalt op welke manier de aanpak plaatsvindt en welke werkzaamheden er gecombineerd kunnen worden: een integrale aanpak van het erfgoed. Het Restauratiefonds en het Erfgoedloket Groningen hebben hierin een cruciale rol. Met deze aanpak zit de eigenaar weer op de bok en is de rol van de uitvoeringsinstanties ondersteunend aan het proces van de eigenaar geworden.”

De werkwijze is een idee van het VGME. Naast de vier eigenaren, zal de pilot uiteindelijk toegepast worden bij in totaal vijftien erfgoedpanden. De pilot loopt tot medio 2026.