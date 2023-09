Eerste zonnecollector voor thermiepark Dorkwerd ligt op zijn plek

Foto via Novar

Het eerste van de in totaal 24.000 te plaatsen collectoren voor zonthermiepark Dorkwerd is maandag geplaatst op het voormalige baggerdepot van K3.

Omdat er geen lucht in het paneel zit, gaat de zonnewarmte rechtstreeks naar de buizen waar het water doorheen stroomt. Zo ontstaan er geen thermische verliezen en kan het water in de collector verwarmd kan worden tot wel 180 graden Celsius. Maar om efficiënt te werken houdt WarmteStad het op het door Novar, K3 en TVP Solar ontwikkelde park op een graad of 85.

De zonnecollectoren kunnen ook in de winter warmte leveren. De warmte van de panelen kan ook worden opgeslagen in een zesduizend kuub groot vat, waardoor ook ’s nachts warm water naar de WarmteCentrale van WarmsteStad kan stromen. In de zomer kan het overschot aan warmte ook worden opgeslagen in een speciale seizoensopslag voor later gebruik.

Het zonthermiepark in Dorkwerd wordt gebouwd op een voormalig baggerdepot tussen het Reitdiep en het Van Starkenborghkanaal. Op den duur moet het zonthermiepark zo’n 2.600 bedrijven en huishoudens in Groningen gaan voorzien van duurzame warmte. Naar verwachting zal het park eind 2023 worden aangesloten en warmte leveren aan het Groningse warmtenet.