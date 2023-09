Eerste wooncontainers gearriveerd in Gravenburg

Foto: ingezonden

Aan de Maresiusstraat in de wijk Gravenburg zijn de eerste wooncontainers gearriveerd. De bedoeling is dat in de komende periode op deze plek gevluchte Oekraïners op zullen worden gevangen.

Vorige week zijn de werkzaamheden op het terrein gestart met het graven van boomplantgaten. Als de woonunits op hun plek staan, en de bestrating is aangelegd, zullen hier bomen worden geplant. Enkele dagen geleden arriveerden de eerste units in Grootegast. Van daaruit worden ze getransporteerd naar Gravenburg, waar een grote kraan de containers direct op hun plaats zet. De units worden ook gelijk aangesloten op de noodzakelijke nutsvoorzieningen. De verwachting is dat de werkzaamheden tot half oktober gaan duren.

In totaal zullen op het terrein 65 woonunits verrijzen, voor zowel gezinnen als tweepersoonshuishoudens. In totaal moeten ongeveer tweehonderd vluchtelingen er een plekje krijgen. Zij worden nu nog opgevangen op locaties in Onnen en in de wijk Paddepoel, maar de opvang op deze plekken eindigt. Het plaatsen van vluchtelingen, voor een periode van maximaal vijf jaar, kwam vorig jaar voor buurtbewoners als een grote verrassing. Zij tekenden protest aan, maar een juridische procedure werd uiteindelijk niet doorgezet. De bedoeling is dat er eerst mensen uit Oekraïne geplaatst worden, later kunnen er eventueel mensen omen te wonen die tijdelijke huisvesting zoeken.