Tweede helft | Kan FC Groningen de achterstand omdraaien?

FC Groningen neemt het vrijdagavond op tegen ADO Den Haag. De Groningers kunnen een overwinning goed gebruiken om aan te haken bij de topploegen in de Keuken Kampioen Divisie. Volg het duel hier live!



Stand: 0-1

50’ Een kans voor Daleho Irandust. Zijn schot wordt gekraakt.

46’ De tweede helft is begonnen.

Het is rust. FC Groningen moet aan de bak.

45+1’ Slechts één minuut blessuretijd. Opvallend, want Den Haag heeft na de voorsprong van tijdrekken een sport gemaakt.

33’ ADO vraagt om een strafschop en heeft wellicht een punt. Aanvaller Che wordt, zonder bal, flink gehinderd door Peersman. Gozubuyuk wuift het weg.

27’ De wedstrijd kabbelt voort. De bezoekers houden het dicht achterin.

17’ Hoe is het mogelijk.. 0-1 voor ADO. FC Groningen speelt het beste voetbal in een jaar tijd. ADO is voor het eerst op de helft van de thuisploeg en scoort. Henk Veerman lobt de bal over Verrips: 0-1.

11’ Een waanzinnige dieptebal van Peersman komt bij Bacuna, die in het strafschopgebied van de Hagenezen de bal kwijtraakt.

5’ FC Groningen neemt het voortouw! De eerste grote kans was voor basisdebutant Emeran.

1’ We zijn begonnen!

Opstelling FC Groningen: Verrips, Rente, Balker, Peersman, Maatta; Valente, Bacuna, Hove, Abraham; Emeran, Van Veen

Opstelling ADO Den Haag: Wentges, Asante, Waem, Van Hintum, Surmeli, Van Mieghem, Veerman, Van de Sande, Christensen, Koudossou, Che

Scheidsrechter: Serdar Gozubuyuk