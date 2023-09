Eerste bomen geplant voor ‘Suikerbossie’

Foto: Rieks Oijnhausen

Op het Suikerterrein in Groningen is zaterdag begonnen met de aanplant van een nieuw bos. Het aanplanten gebeurde op het Suikerbrij-festival, dat voor de eerste keer wordt gehouden..

Het bos, genaamd het ‘Suikerbossie’, bestaat uit struiken en bloemen die goed tegen droogte en hitte kunnen. De aanplant van het bos is een initiatief van het Klimaat Adaptatie Platform Noord-Nederland, een samenwerkingsverband van kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven, die met het bos asfalt om willen toveren in groen. Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Groen & klimaat adaptatie en Kinderburgemeester Jorn openden het bos officieel. Bezoekers aan het festival kunnen meehelpen om het bos verder aan te planten.

Het Klimaat Adaptatie Platform Noord-Nederland is een initiatief van verschillende onderwijsinstellingen, ondersteund door verschillende organisaties. Deze partijen werken samen om stappen te kunnen zetten op het gebied van onderzoek naar klimaatadaptatie. Naast het aanplanten van een bos gebeurt er zaterdag meer op het terrein. Met het Suikerbrij-festival, een initiatief van gebiedscoöperatie de SuikerBiedt, wil de organisatie laten zien hoe veelzijdig het Suikerterrein is. Er zijn tal van activiteiten. Zo kunnen bezoekers kanoën en padellen, zijn er verschillende lezingen en is er muziek en theater. De toegang is gratis. Het festival duurt tot middernacht.

