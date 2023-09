Eerste bands Fonds voor Beginnende Bands klaar om uit te vliegen: “Nieuwe bands staan te trappelen”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Beginnende bands een duwtje in de rug geven. Dat is het doel van het Fonds voor Beginnende Bands. Inmiddels zijn de eerste drie bands bijna klaar om uit te vliegen. Een gesprek met initiator Ruud de Vries van Muziekorganisatie Noord, MON.

Hoi Ruud! Het avontuur begon ongeveer een jaar geleden. Hoe staat het er voor?

“Het gaat ontzettend goed. Op dit moment zijn we bij MON alles mooi aan het maken, want vanavond vindt hier een try-out plaats. De bands zullen zich presenteren aan het publiek. En daarna is het zover dat ze uit gaan vliegen, en op eigen benen gaan staan. Ik denk dat we sowieso een mooie avond gaan beleven.”

De drie bands. Wie zijn het?

“Het gaat om de bands Paers, Lange Mannen met Haast en Gargalesis. Paers bestaat uit een duo. Op dit moment worden ze nog bijgestaan door een geluidsmachine, op den duur moet dit apparaat vervangen gaan worden door een bassist en drummer. Ze maken hele leuke melodieuze muziek. Het is wat pop-rock, maar ook wat symfonische rock. Gargaelis laat, net als de andere bands, eigen werk horen. Zij brengen een geluid ten gehore dat lijkt op Brit Pop en Americana. En Lange Mannen met Haast zouden vanavond ook van de partij zijn, maar hun komst is nog onzeker.”

Vorig jaar is het traject van Fonds voor Beginnende Bands gestart. Hoe is het gegaan?

“Waar we tegen aan liepen is het feit dat er in Groningen heel veel talent is, maar dat het voor hen heel moeilijk is om de volgende stap te zetten. Hoe krijg je de muziek van een zolderkamer op een podium? Hoe kun je ervoor zorgen dat de bands furore kunnen gaan maken? Met dat idee zijn we aan de slag gaan, en daar is dit fonds uitgerold. Je kunt zeggen dat het fonds de band ondersteunt. Door hun workshops te geven, door ze te helpen. Maar ook door samen een traject te bewandelen. Een onderdeel is bijvoorbeeld dat ze hun muziek in een studio op kunnen nemen, ze krijgen zendtijd op de radio en ze kunnen op podia optreden in de provincie. Daarmee doen deze bands een schat aan ervaring op.”

Letterlijk een duwtje in de rug dus?

“Ja! Ze moeten het zelf doen, maar wij bieden hen een pad aan dat ze kunnen bewandelen. Ze kunnen oefenen hier bij MON, krijgen hulp, en door al die inzet ontstaat er dan wat moois. En natuurlijk is dat voor ons ook spannend. Het is de eerste groep die we begeleiden, dus we krijgen soms teruggekoppeld dat nog niet alles perfect gaat, maar daar kunnen we dan ook gelijk aan werken. Wat we teruggekoppeld krijgen is dat bands en deelnemers over het algemeen erg enthousiast zijn.”

En er zit een bijzonder verdienmodel aan vast hè?

“Klopt. Wij investeren in deze bands door hulp en kennis in te vliegen. Maar de bedoeling is dat deze bands dat zelf terug gaan verdienen. Vanavond vindt er hier bij MON een optreden plaats. Wij hanteren daar een klein entreebedrag voor dat rechtstreeks naar het fonds gaat. En dat geldt ook voor een deel van het geld dat we verdienen met de verkoop van drankjes. Doordat er geld binnen komt is het straks mogelijk om weer nieuwe bands te begeleiden.”

Levert dat voldoende op?

“Wat ik al zei, deze bands zijn klaar om uit te vliegen. Ze hebben allemaal iets unieks opgezet, en het is nu tijd om dat te laten horen. We werken samen met een tiental podia in de provincie. Daar geldt ook voor dat de inkomsten die daar verdiend worden voor een deel naar het fonds gaan. En de verwachting is dat we goed quitte kunnen draaien. Dat moet ook, want de volgende drie bands staan al in de coulissen te wachten. Ik kreeg laatst al de vraag, wanneer kunnen wij nou beginnen. Mooi hè? De aanloop was wat voorzichtig, maar nu men de kat uit de boom heeft gekeken, is daar het enthousiasme.”

Wat kunnen de mensen vanavond verwachten?

“Ik denk dat het een hele mooie avond gaat worden. Mensen kunnen vanavond zien en horen waar het afgelopen jaar aan gewerkt is. Dus eigenlijk kun je zeggen dat je vanavond een inkijkje krijgt in wat Groningen qua muziek allemaal te bieden heeft. Spannend voor de bands, spannend voor ons als organisatie, en vooral leuk voor de bezoekers.”

De deuren van MON aan de Bieslookstraat gaan zondagavond om 19.00 uur open. Om 19.30 uur is het eerste optreden te zien en te horen. Meer informatie over het Fonds voor Beginnende Bands vind je op deze website.