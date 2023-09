‘Eén op twintig studenten gebruikte wel eens ADHD-medicijnen om beter te studeren’

Foto: Adam from UK via Wikimedia Commons (CC 2.0 Generic)

Studenten gebruiken regelmatig medicijnen voor ADHD zonder recept om beter te kunnen studeren. Dat concludeert het RIVM uit rioolwateronderzoek. Uit nieuwe metingen van het rioolwater blijkt dat zij middelen als Ritalin en Concerta voornamelijk krijgen van mensen die deze medicijnen wel op recept krijgen.

Op basis van wat artsen voorschrijven aan ADHD-medicatie, is geschat hoeveel ritalinezuur er in het rioolwater van studentensteden zou moeten zitten. Deze schatting is daarna vergeleken met wat er gemeten is bij rioolwaterzuiveringsinstellingen in Utrecht, Amsterdam en Eindhoven. De metingen van het RIVM komen overeen met de schatting. Dit betekent dat er geen extra hoeveelheden methylfenidaat worden ingenomen die bijvoorbeeld online of in het buitenland worden besteld.

Uit eerder onderzoek (2021) bleek al dat zo’n 16% van de studenten wel eens ADHD-medicatie gebruikt zonder recept. “Illegaal en ongewenst”, benadrukt het RIVM. “De middelen kunnen ernstige bijwerkingen hebben: misselijkheid, hartkloppingen en slapeloosheid, maar ook angststoornissen en depressie. Artsen hebben geen zicht op bijwerkingen en de mogelijke oorzaak hiervan bij gebruikers zonder recept.”