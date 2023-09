Duurzame dinsdag met Aline Bus

Iedere derde dinsdag van de maand komt Aline Bus van Duurzaam Groningen bij ons in de studio om te vertellen over huis-tuin-en-keuken-duurzaamheid.

In deze rubriek van de OOG Ochtendshow neemt Aline Bus ons mee in het duurzame nieuws in de gemeente Groningen. Wat allemaal voorbij kan komen zijn besparingstips, kortingen, grote en kleine oplossingen voor in en rondom huis. Aline Bus is coördinator en communicatie-medewerker van het platform Duurzaam Groningen.

Diverse evenementen

De komende maand is er genoeg te doen op het gebied van duurzaamheid in de gemeente Groningen, vertelt Aline Bus.

De najaarseditie van Duurzame Huizendag vindt plaats op zaterdag 14 oktober. Op deze dag stellen bewoners hun duurzame huis open voor bezoekers die alles willen weten over het verduurzamen van je huis. Stichting Groener Groningen organiseert het Sustainable Moments festival van 6 tot en met 14 oktober. Op deze dagen komen verschillende activiteiten aan bod op het gebied van plantaardig eten en duurzaam gebruik van textiel. De Paradijsvogeltuin organiseert op 14 oktober een groen evenement met activiteiten voor kinderen zoals het maken van nestkastjes. Daarnaast zijn er workshops en groenwandelingen door de wijk.

In Haren wordt op 23 september een masterclass wildplukken gegeven door verschillende kenners. De dag staat in het teken van culinaire wilde kruiden. Alle facetten van het wildplukken komen aan bod zoals het identificeren en oogsten van bessen en zaden. Meer informatie is te vinden op de website van Duurzaam Groningen.

Aline Bus van Duurzaam Groningen was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: