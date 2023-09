Duizend medewerkers en vrijwilligers noordelijke ouderenzorg reizen dinsdag naar Den Haag voor actiedag

Foto via UMCG

Ongeveer duizend zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers uit noordelijke instellingen voor ouderen reizen aanstaande dinsdag naar Den Haag. Met de Landelijke Actiedag Ouderenzorg willen de zorgverleners voorkomen dat er wordt bezuinigd in hun sector.

“Met dank aan vele vrijwilligers, familieleden en mantelzorgers zijn we in staat om in groten getale naar Den Haag te komen”, aldus Roeli Mossel van de Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ), de organisatie achter onder andere De Zonnehof in Haren. “Met hun steun kunnen we opkomen voor de belangen van onze ouderen en de medewerkers die voor hen zorgen. Namens alle ouderen zullen we de boodschap overbrengen dat er echt iets moet gebeuren om kaalslag in de sector te voorkomen”.

Volgens Mossel reizen dinsdag ongeveer duizend medewerkers, mantelzorgers, naasten, vrijwilligers en andere sympathisanten naar de Hofstad. Omdat de zorgverleners in Den Haag zijn, gaat de dag er in de zorginstellingen een beetje uitzien als een dag na een grote bezuinigingsslag, aldus Mossel: “We werken wij die dag met een rooster zoals dat er wellicht uit zal gaan zien als de bezuinigingen niet van tafel gaan: met minder medewerkers en met ondersteuning van naasten en buurtgenoten.”

Na een busreis naar Den Haag vindt de manifestatie plaats op het schelpenpad tegenover het Centraal Station in Den Haag (Laan van Reagan en Gorbatsjov). Tijdens de manifestatie wordt ook een petitie aangeboden aan minister Helder van Langdurige Zorg, waar inmiddels meer dan vijfentwintigduizend onder staan. Daar kan volgens de actievoerders nog steeds een handtekening onder worden gezet.