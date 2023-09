Duikwagen brandweer betrokken bij verkeersongeluk

Foto: Remco van den Berg - 112groningen.nl

De duikwagen van brandweer Groningen is woensdagmiddag betrokken geraakt bij een verkeersongeluk. De brandweerauto was op dat moment onderweg naar een waterongeval in Zuidwolde.

Even na de klok van 13.00 uur kwam er een melding binnen van een persoon te water in het Boterdiep. Behalve de politie en een ambulance werden ook de duikers en de grote hulpverleningswagen van brandweer Stad opgeroepen. Onderweg naar de melding ging het ter hoogte van een bouwmarkt aan de Groningerweg mis. De duikwagen kwam in botsing met een bus van een postorderbedrijf. Niemand raakte gewond, wel ontstond er forse schade.

Schade fors

“Er ontstaat dan een hele vreemde situatie”, vertelt brandweerwoordvoerder Jesse Mol. “Want de duikwagen is na het ongeluk doorgereden naar Zuidwolde. Je bent namelijk ook onderweg om iemand in nood te helpen. De grote hulpverleningswagen is echter bij de bouwmarkt gebleven.” Ondanks dat de rit naar Zuidwolde nog gemaakt kon worden, blijkt dat de schade aan het voertuig fors is. “De auto is momenteel buiten gebruik en is weggesleept door een bergingsbedrijf. Op de kazerne hadden we nog de oude duikwagen staan, deze is ook naar Zuidwolde gekomen, en neemt de komende tijd de paraatheid over.”

Napraten

Volgens Mol wordt er op de kazerne nagepraat over het ongeluk. “Het is belangrijk dat iedereen zijn verhaal kan doen. Ook de chauffeur van het postorderbedrijf is hierbij aanwezig, om samen een kop koffie te drinken. Ook worden de verzekeringspapieren ingevuld, want dat hoort er ook bij.” Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren wordt nog onderzocht.