Drie overlastgevers aangehouden in Gele Loper; flinke lading drugs en cash in beslag genomen

Foto via Politie Groningen-Centrum

Agenten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag drie verdachten aangehouden in de Haddingestraat, omdat ze overlast veroorzaakten in de Gele Loper. Twee van de verdachten waren in het bezit van drugs.

Volgens de politie zijn de drie overlastgevers aangehouden omdat ze het samenscholingsverbod in de Gele Loper hebben overtreden. Eenmaal in de boeien vonden agenten bij alle drie de verdachten flinke hoeveelheden geld. Twee van de mannen hadden ook handelshoeveelheden drugs bij zich.

De drie verdachten kregen een proces-verbaal aan hun broek en mogen tot vrijdagmiddag ook de Gele Loper niet in. Eén van de verdachten zit nog vast.