“Donderdag zonovergoten en warm, in het weekend bewolking”

De tweede helft van de week gaat warm verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we in het weekend te maken met bewolking.

“Donderdag is het zonovergoten en zeer warm tot tropisch met een maximumtemperatuur van 29 of 30 graden”, vertelt Kamphuis. “De wind uit het oosten tot zuidoosten is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht van donderdag op vrijdag minima rond 15 graden.

Op vrijdag zijn de veranderingen klein. Het is vrijwel onbewolkt en het wordt 28 tot 30 graden bij een zwakke zuidelijke wind, rond kracht 2. In de nacht naar zaterdag is er kans op mist.

Ook op zaterdag is er in de ochtend eerst kans op mist of laaghangende bewolking. Daarna breekt de zon weer volop door en wordt het 28 graden bij weinig wind uit het westen tot noordwesten. Ook zondag is er eerst kans op mist en laaghangende bewolking. De wolken kunnen wat langer blijven hangen. In de middag is er weer veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Met 26 of 27 graden is het een fractie minder warm.

Maandag piekt de temperatuur nog een keer naar 29,of de tropische 30 graden. Het is broeierig en benauwd weer met eerst veel zon en later een toenemende bewolking. In de nacht naar dinsdag kans op een onweersbui. Dinsdag wordt de hete lucht verdreven. Het wordt 25 graden en er kan een stevige regen- of onweersbui vallen. Woensdag is alles weer normaal bij 20 tot 22 graden.”

