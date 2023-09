Donderdag veelal bewolkt maar grotendeels droog, daarna meer kans op een bui

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen verlopen in Groningen grotendeels droog, met alleen donderdagnacht en vrijdagochtend kans op een bui. Dit natte speldenprikje is volgens weerman Johan Kamphuis nog niet direct een opmaat naar echt slecht weer. Pas vanaf zondag zou echt herfstweer zijn intrede kunnen doen.

Donderdag wordt een bewolkte dag, waar de zon zich zo nu en dan even doorheen weet te steken: “Het wordt 17 of 18 graden bij een matige zuidwestenwind. In de nacht naar vrijdag daalt het kwik naar 14 graden en neemt de kans op een bui toe.

Ook vrijdagochtend is er eerst veel bewolking en valt er een bui, maar in de loop van de middag breekt de zon geregeld door en het wordt 19 of 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen.”

In het weekend lijkt er eerst weinig te veranderen aan dit weerbeeld, maar volgens Kamphuis kan daar zondag wel verandering in komen: “Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt 20 graden bij een matige zuidwestenwind. Zondag trekt een storing vanuit het noorden ons gebied binnen. Er is dan ook veel bewolking en het gaat regenen. De middagtemperatuur schommelt rond 17 of 18 graden.”

Na het weekend keert de zon nog even terug, maar de weerman verwacht geen echte terugkeer van de nazomer: “Dinsdag neemt de kans op een bui weer toe en doet het kwik een stap terug.”