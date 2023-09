“Donderdag regenachtig, vanaf zondag zonniger en warmer”

Foto: Michel Eising

Een weersverbetering lijkt aan zet. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het vanaf zondag droger, zonniger en warmer.

“Donderdag begint de dag eerst nog droog, en volgt er later in de ochtend, of tegen de middag, vanuit het westen regen”, vertelt Kamphuis. “In de middag is het regenachtig. In de loop van de avond wordt het weer droog. Het wordt 17 tot 19 graden bij een zwakke tot matige, van zuid naar west draaiende wind, windkracht 2 tot 4. In de nacht van donderdag op vrijdag volgt enige regen. Op vrijdag is er zo nu en dan zon en valt er een verspreide bui. Het wordt 17 graden bij een matige wind uit het zuidwesten, windkracht 3 tot 4.”

“Zaterdag is er veel bewolking en ook zo nu en dan zon. Er valt er een verspreide bui. Zowel op vrijdag als zaterdag valt er in ons kustgebied de meeste regen. Het wordt 16 of 17 graden. Zondag is het droog en klaart het vooral in de middag af en toe op. Het wordt 18 graden. Na het weekend schijnt de zon op maandag en dinsdag geregeld. Het blijft beide dagen droog en het wordt warmer. Maandag 20 en dinsdag kan het 22 of 23 graden worden.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.