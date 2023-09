Donar wint laatste oefenwedstrijd

Donar heeft de laatste oefenwedstrijd voorafgaand aan de start van de nieuwe competitie gewonnen. In sporthal De Spreng in Assen werd het zaterdagavond tegen Eisbären Bremerhaven, acterend op het tweede niveau in Duitsland, 92-82.

Donar miste een flink aantal spelers, namelijk Sam van Oostrum, Jordy Kuiper (blessures), John Meeks en Dakota Quinn (niet speelgerechtigd). Het begin was voor de gasten, die halverwege het eerste kwart met 2-10 voor stonden. Daarna liet met name Sander Hollanders van zich spreken met 2 driepunters achter elkaar. Aan het eind van het kwart was de stand 16-24. Kort voor rust had Donar de achterstand omgebogen in een 45-41 voorsprong.

Ook na rust bleven de Groningers een voorsprong houden. Aan het eind van het derde kwart was de stand 64-57. In het laatste kwart konden de tegenstanders het niet meer spannend maken.

Topscorers bij Donar waren Sander Hollanders met 20 punten, David Gabrovsek met 18 punten, Theo John met 12 punten, Karolis Babusis met 11 punten en Justinas Ramanauskas met 10 punten.

Komende zaterdag is de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Dan speelt Donar thuis tegen Heroes Den Bosch.