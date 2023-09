Donar wint in eerste wedstrijd van Den Bosch

Donar heeft zijn eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. In Martiniplaza waren de Groninger basketballers zaterdagavond te sterk voor Heroes Den Bosch: 74-63.

Beide ploegen hadden te maken met geblesseerde spelers. Donar had een rotatie van 8 spelers, Heroes een rotatie van 7 spelers. Gelukkig voor de ploeg uit Groningen waren de nieuwe Amerikanen John Meeks en Dakota Quinn net op tijd speelgerechtigd.

De openingsfase ging aanvankelijk gelijk op, maar kort voor het einde van het eerste kwart nam Donar een ruime voorsprong, waardoor er na 10 minuten een tussenstand van 27-14 op het scorebord stond. In het tweede kwart kwamen de Bosschenaren terug tot 32-27 waarna Donar, mede door een paar driepunters, weer afstand nam. Bij rust was het verschil 10 punten: 47-37.

In het derde kwart leek Heroes de wedstrijd langzaam maar zeker naar zich toe te trekken. Halverwege het kwart was het verschil nog maar 2 punten, bij 50-48. Later werd het zelfs 55-54. Aan het eind van het kwart was er nog steeds een voorsprong voor Donar: 61-54. In het laatste kwart lukte het Heroes niet om de achterstand nogmaals te verkleinen, waardoor Donar de eerste 2 wedstrijdpunten kon bijschrijven.

Topscorers bij Donar waren John Meeks en Karolis Babusis met beiden 13 punten, Theo John met 12 punten en Dakota Quinn met 10 punten. Bij Heroes was Thomas uitblinker met 19 punten en 12 rebounds.